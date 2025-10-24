Choc à l’OM : De Zerbi réplique à de lourdes accusations !

Avant le coup d’envoi du choc RC Lens-OM, Roberto De Zerbi était très attendu en conférence de presse. L’entraîneur marseillais en a profité pour démonter les accusations visant ses choix tactiques.

OM : La réplique musclée de De Zerbi à ses détracteurs

C’est une défaite difficile à encaisser pour Roberto De Zerbi. Ce mercredi soir, l’OM croyait avoir fait le plus dur en ouvrant le score face au Sporting Portugal. Mais l’exclusion d’Emerson Palmieri a tout changé. À dix contre onze, les Olympiens se sont inclinés (2-1) lors de cette troisième journée de Ligue des champions. Ce revers a immédiatement placé De Zerbi sous le feu des critiques.

De nombreux observateurs de l’OM l’ont blâmé pour sa gestion tactique du match. Notamment Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots à son égard, estimant que « l’entraîneur a vraiment été très mauvais ce soir ». Trois jours après cette défaite, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence. L’Italien a fait une mise au point musclée sur sa tactique, tout en répondant à ses détracteurs

Il a rappelé que cinq équipes, y compris le PSG face à Leverkusen, avaient joué en infériorité numérique lors de cette journée de C1. Elles ont toutes subi de lourdes défaites. « L’Olympiakos a joué à 10 contre le Barça, ils ont encaissé six buts. Naples contre le PSV, ils ont pris six buts. L’Ajax a pris cinq buts. Nous, on a passé une période à 10 et on a perdu 2-1 », a-t-il déclaré.

Il justifie en détail sa stratégie lors de la défaite face au Sporting

De Zerbi a ensuite détaillé ses changements. L’entraîneur de l’OM a expliqué avoir fait entrer CJ Egan Riley à la place d’Arthur Vermeeren pour « donner du poids » à sa défense. Surtout que le Sporting n’a eu que « trois occasions » en seconde période. Même s’il regrette que son équipe n’ait pas réussi à « être plus haut » sur le terrain.

Le technicien de l’OM assume pleinement ses choix. Il a même répliqué aux accusations d’être obsédé par le courage. « Au-delà d’être ambitieux et courageux, il faut aussi avoir de l’humilité, on a joué à 10 ». De Zerbi a conclu ses propos en expliquant qu’il n’est pas « infaillible ». Les supporters attendent en tout cas une réaction positive ce samedi face au RC Lens, en championnat.