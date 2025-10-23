OM : Le mea culpa de De Zerbi sur un choix fort en attaque !

La défaite de l’OM (2-1) face au Sporting Portugal place Roberto De Zerbi sous une vague de critiques. L’Italien assume ses responsabilités, tout en reconnaissant une erreur de jugement en attaque.

OM : De Zerbi critiqué pour ses changements face au Sporting

L’Olympique de Marseille a connu un coup d’arrêt ce mercredi soir en Ligue des champions. Pourtant, les OIympiens avaient pris l’avantage sur la pelouse du Sporting grâce à un missile d’Igor Paixao (14e). Mais l’expulsion d’Emerson Palmieri a fait basculer la rencontre. L’OM s’est finalement incliné (2-1) .

Cette défaite a immédiatement braqué les projecteurs sur les choix tactiques de Roberto De Zerbi. Des personnalités comme Samir Nasri et Daniel Riolo ont vivement commenté sa gestion du match. Notamment ses changements « ratés » en seconde mi-temps.

Pour sécuriser la défense, De Zerbi a fait sortir Mason Greenwood et Arthur Vermeeren au profit d’Amir Murillo et Matt O’Riley. Ces choix aurait privé l’OM de contre-attaques efficaces. Daniel Riolo a par exemple estimé qu’il aurait fallu sacrifier Pierre-Emerick Aubameyang à la place.

Une entrée tardive pour Robinio Vaz

Le patron du banc phocéen a finalement attendu la 82e minute pour faire entrer le jeune Robinio Vaz en lieu et place du Gabonais. Un timing qu’il a lui-même remis en question. De Zerbi a fait son mea culpa sur cette décision. « J’aurais peut-être dû lancer Robinio Vaz plus tôt », a-t-il admis devant la presse.

Robinio Vaz profite de la blessure d’Amine Gouiri pour gagner du temps de jeu à l’OM. Il a déjà prouvé sa valeur, notamment lors du large succès contre Le Havre (6-2) où il a marqué après seulement trente minutes de jeu. Il reste une arme offensive entre les mains de De Zerbi. Et malgré les débats d’après-match, l’entraîneur assume pleinement ses choix.

L’heure est désormais à la relance. Cela passe par une victoire lors du prochain match de l’OM face au RC Lens. « Le match à Lens nous attend maintenant, il faudra récupérer nos jambes et dans les têtes », a conclu De Zerbi.