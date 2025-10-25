Mercato PSG : Achraf Hakimi, le Paris SG met fin au suspense

Pour Achraf Hakimi, le PSG a tranché. En conférence de presse, Luis Enrique a justifié ce vendredi le choix fort du club de ne pas recruter de doublure au Marocain.

Hakimi, l’indéboulonnable du couloir droit

Depuis le début de la saison, Achraf Hakimi ne quitte plus le onze parisien. L’ancien du Real Madrid et de l’Inter Milan, aujourd’hui âgé de 26 ans, enchaîne les titularisations et incarne le moteur du couloir droit du PSG. Si beaucoup s’interrogent sur l’absence d’un concurrent direct, surtout à l’approche de la CAN 2025, Luis Enrique a mis fin au suspense.

« Le statut d’Hakimi n’a pas changé ces deux dernières années. Il est l’un des leaders du vestiaire. Ses coéquipiers l’ont choisi comme 2e capitaine, ça indique son statut et son niveau dans l’équipe. En tant que joueur, c’est un joueur différentiel, il a beaucoup de qualités défensives et offensives, il joue presque tous les matchs, toujours à 100%. Je suis très content de l’avoir dans l’équipe », a expliqué Enrique avec un sourire complice.

Mercato PSG : Une décision assumée par Enrique

Le technicien espagnol n’a pas seulement encensé son latéral, il a aussi révélé la raison économique et sportive derrière ce choix. Pour lui, recruter un remplaçant au Marocain serait un non-sens. « C’est sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde. C’est pour ça qu’on ne signe pas d’autre latéral droit. Il joue presque toujours et quand il ne joue pas, on a d’autres options », a-t-il indiqué.

« Tu dois payer beaucoup d’argent pour apporter un latéral droit qui va être suppléant, qui va jouer trois matchs et être démotivé… », a lancé Luis Enrique. Un message limpide : Achraf Hakimi est plus qu’un titulaire, il est un pilier du projet parisien.