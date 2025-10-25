RC Lens – OM : bonne nouvelle pour Marseille avant le choc !

L’OM effectue un déplacement périlleux pour affronter le RC Lens dans un choc de la 10ème journée de Ligue 1 ce samedi soir. Battus en Ligue des champions par le Sporting Portugal, les Marseillais veulent repartir de l’avant. Et une nouvelle pourrait bien leur donner le sourire avant même le coup d’envoi.

RC Lens – OM : Frappart, un sifflet porte-bonheur pour Marseille ?

Stéphanie Frappart dirigera la rencontre entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille à Bollaert. Première femme à officier dans le football masculin professionnel, elle est aussi une arbitre que les Olympiens connaissent bien. Quatorze matches arbitrés, dix victoires, trois nuls et une seule défaite : les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Autant dire que certains supporters marseillais, parfois enclins à la superstition, voient en cette désignation un signe du destin. D’autant que Frappart, réputée pour sa rigueur et son autorité, a toujours su maintenir le calme dans les matchs à forte intensité.

Marseille veut poursuivre sur sa lancée en Ligue 1

Les hommes de Roberto De Zerbi ont une belle occasion d’enchaîner une sixième victoire consécutive en championnat. Leaders devant le PSG et Strasbourg, les Phocéens veulent transformer la frustration de Lisbonne en énergie positive.

Après avoir balayé Le Havre (6-2) et survolé Lorient (4-0), l’Olympique de Marseille débarque à Bollaert avec la ferme intention d’affirmer sa domination. Les Sang et Or, eux, espèrent faire chuter le leader dans une ambiance qui s’annonce bouillante.