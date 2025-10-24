RC Lens-OM : Pierre Sage règle ses comptes avec De Zerbi

Pierre Sage croisera ce samedi Roberto De Zerbi, lors du choc entre le RC Lens et l’OM. Mais l’entraîneur lensois ne garde pas de bons souvenirs de son homologue marseillais.

Avant le choc RC Lens-OM, Pierre Sage regrette l’attitude de De Zerbi

Le RC Lens et l’Olympique de Marseille croisent le fer ce samedi au stade Bollaert. Ce sera un choc épique, car deux points séparent seulement les deux équipes au classement. Ce match comptant pour la 9e journée de Ligue 1 sera aussi l’occasion pour Pierre Sage de retrouver Roberto De Zerbi. Sa première rencontre avec le coach italien lui est restée en travers de la gorge.

Lire aussi : RC Lens : Pluie de bonnes nouvelles avant l’OM !

À voir

Mercato AS Monaco : Pocognoli a trouvé son joker !

Dans une interview accordée au Média Carré, l’entraîneur du RC Lens est revenu sur cet événement. Grand admirateur du style de jeu de De Zerbi, Pierre Sage était allé l’observer « en 2016 ou 2017 lors d’un match Rome-Sassuolo ». Mais grande fut sa déception. « J’attendais qu’il ait une considération pour moi, mais il se trouve qu’il ne me connaissait pas », a-t-il confié.

L’unique duel entre les deux hommes a eu lieu la saison dernière lors de l’Olympico OL-OM (2-3). Pierre Sage officiait encore sur le banc des Gones. Et malgré la supériorité numérique de son équipe, les Phocéens ont arraché la victoire dans les derniers instants grâce à un but de Jonathan Rowe.

Une expérience différente d’avec les autres entraîneurs

Au-delà de la défaite de Lyon, l’attitude de De Zerbi l’a encore marqué. Pierre Sage regrette que l’échange ait été quasi inexistant avec son homologue italien. « Je me suis moins retrouvé dans ce qu’il dégage dans la relation avec l’autre coach », a-t-il ajouté.

Lire aussi : L’OM tombe, le RC Lens veut enfoncer le clou !

À voir

Transfert-choc : Le PSG prêt à une folie à 150M€ cet hiver ?

Cette expérience contraste fortement avec ses rencontres d’après-match avec d’autres entraîneurs de renom comme José Mourinho ou Mikel Arteta. L’entraîneur du RC Lens estime qu’il attendait peut-être un peu trop de De Zerbi.

Même si cette considération n’est jamais arrivée, le coach du RCL ne garde aucune rancœur. « Ce n’est pas grave en soi », a-t-il indiqué. Reste à voir si le match de ce samedi permettra à Pierre Sage d’éviter de regarder son adversaire avec une profonde admiration.