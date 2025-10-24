RC Lens-OM : De Zerbi confirme un retour imminent !

À la veille du choc RC Lens-OM, Roberto De Zerbi a fait le point sur ses troupes. L’Italien a confirmé les absences de longue date, avant d’évoquer un retour imminent dans son groupe.

OM : Roberto De Zerbi proche de récupérer Hamed Junior Traoré

Après une « défaite difficile » face au Sporting Portugal en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille devra vite relever la tête. Et cela passe par un résultat positif ce samedi sur la pelouse du RC Lens. Le défi est immense, surtout que l’OM se présentera une nouvelle fois avec un effectif miné par des blessures.

Roberto De Zerbi l’a confirmé en conférence de presse avant le coup d’envoi de cette 9e journée de Ligue 1. L’entraîneur marseillais composera sans les blessés de longue date : Amine Gouiri et Facundo Medina. Geoffrey Kondogbia est lui aussi toujours à l’infirmerie. Sa situation reste très préoccupante.

La recrue estivale Hamed Junior Traoré va également manquer ce choc contre le RC Lens. Toutefois, le milieu offensif est proche de reprendre la compétition. Il devrait même faire son retour à l’entraînement dès la semaine prochaine. « C’est plus long pour Kondogbia. Traoré pourrait être apte la semaine prochaine », a déclaré De Zerbi.

Une réaction positive attendue ce samedi à Lens

Arrivé cet été de Bournemouth, Hamed Junior Traoré est en train de finaliser sa réathlétisation pour un retour imminent à l’OM. Il est encore trop juste pour ce déplacement à Lens. Les hommes de Roberto De Zerbi devront par ailleurs éviter un deuxième faux-pas cette semaine.

« Les supporters ne doivent pas être tristes ou déçus du match contre le Sporting (…) Il faut continuer à progresser. On aura besoin d’énergie et de fraîcheur face à Lens », a ajouté l’entraîneur de l’OM. Les Olympiens doivent impérativement s’imposer face aux Sang et Or en vue de conserver la première place du championnat.