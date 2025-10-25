PSG : Luis Enrique vend la mèche pour un crack

Luis Enrique et le PSG préparent déjà l’après-Hakimi. Alors que le Marocain s’apprête à rejoindre sa sélection pour la CAN, l’Espagnol a laissé échapper une révélation inattendue en conférence de presse. Et un nom commence à circuler avec insistance dans les couloirs du Camp des Loges : celui de David Boly.

Mercato PSG : Hakimi sur le départ, Luis Enrique s’organise

Machine infatigable du couloir droit parisien, Achraf Hakimi va manquer plusieurs rencontres avec le PSG durant la CAN (21 décembre – 18 janvier). Une absence qui pourrait fragiliser l’équilibre tactique de Luis Enrique, tant le Marocain pèse dans les phases offensives et défensives.

Face aux journalistes, le technicien espagnol a préféré désamorcer toute inquiétude : « C’est pour ça qu’on ne signe pas d’autre latéral droit. Il joue presque toujours et quand il ne joue pas, on a d’autres options. Tu dois payer beaucoup d’argent pour apporter un latéral droit qui va être suppléant, qui va jouer trois matchs et être démotivé… »

Luis Enrique mise sur l’académie

Le coach parisien, fidèle à sa philosophie formatrice, a confié vouloir piocher dans le vivier du club : « On essaie d’avoir des possibilités dans l’académie, dans l’équipe. Je pense que c’est la meilleure manière d’être performants tout au long de la saison. »

Un aveu qui sonne comme une promesse pour les jeunes du centre de formation, et notamment pour David Boly, 15 ans, latéral droit prometteur déjà repéré à plusieurs reprises par le staff. Né en 2009, ce talent brut impressionne par sa maturité technique et son sens du jeu.

David Boly, le futur Hakimi du Paris SG ?

Sans officialiser quoi que ce soit, Luis Enrique semble avoir déjà désigné son futur soldat. Et si le jeune Boly devait connaître ses premières minutes en pro dès cet hiver, le PSG pourrait bien écrire une nouvelle page de sa politique de formation. À Paris, la relève semble prête à frapper à la porte.