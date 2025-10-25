Mercato OM : Endrick, Makelele contrarie le plan de Marseille !

Le nom d’Endrick circule avec insistance alors que l’OM s’active en coulisses pour renforcer son secteur offensif cet hiver. Mais Claude Makelele, légende du Real Madrid, vient jeter un froid sur les ambitions marseillaises avec un conseil ferme adressé au jeune Brésilien.

Mercato OM : Le conseil de Makelele à Endrick, qui va écœurer Marseille

Ancien milieu du Real Madrid, Claude Makelele a tenu à remettre les pendules à l’heure sur le dossier Endrick. Pour lui, pas question de brûler les étapes. « Conquérez votre place », a-t-il lancé au jeune prodige, estimant qu’un départ en prêt dès janvier ne serait pas la meilleure voie.

« Avec Alonso, il lui faudra plus de temps. C’est une question d’opportunités et de concentration », a expliqué Makelele à GE. Et d’ajouter : « Dans le football, personne n’est assuré d’avoir sa place. Il est très talentueux, mais il doit comprendre ce que l’entraîneur attend de lui pour faire la différence. » Une sortie qui ne plaira guère aux courtisans d’Endrick, dont l’OM fait partie.

Endrick vers un départ hors d’Espagne

Malgré les avertissements du Français, le jeune Brésilien semble déterminé à s’envoler ailleurs. D’après El Chiringuito, un accord a été trouvé avec le Real Madrid pour un prêt dès janvier 2026. Le jeune attaquant souhaite enchaîner les minutes et convaincre le sélectionneur du brésil avant la Coupe du Monde.

La Juventus, la Roma, les géants portugais (Benfica, Porto, Sporting) mais aussi Manchester United et l’Olympique de Marseille sont à l’affût. Reste à savoir si Makelele aura pesé dans la réflexion du prodige de 18 ans, ou si l’appel du Vélodrome l’emportera sur la sagesse madrilène.