Mercato : L’OM jubile, Endrick écarte déjà une menace !

L’OM est plus que jamais proche de signer Endrick lors du mercato hivernal. Le jeune attaquant du Real Madrid refuse l’idée d’un retour au Brésil, ouvrant la voie à Marseille.

Mercato OM : Endrick écarte un retour au Brésil

Endrick se dirige progressivement vers un départ du Real Madrid. Bénéficiant d’aucune minute de jeu sous les ordres de Xabi Alonso, l’attaquant brésilien a compris que la meilleure solution pour lui est d’aller voir ailleurs dès cet hiver. Sa direction approuve l’idée, à condition d’un prêt sans option d’achat.

Ce genre de transaction permettra au géant espagnol de récupérer son jeune joueur dans six mois. La question qui se pose alors est de connaître l’identité de sa future destination. L’Olympique de Marseille fait notamment partie de ses sérieux prétendants. Et le club de Pablo Longoria voit l’un de ses farouches concurrents écarté.

ESPN Brasil le confirme, Endrick n’a pas l’intention de revenir à Palmeiras dans le championnat brésilien. Son objectif est clair : s’adapter vite au football européen. Il aurait ainsi établi quatre critères principaux pour son futur club. Et l’OM semble correspondre à ses attentes.

Quatre critères qui le rapprochent de Marseille

Premièrement, Endrick exigerait que son prochain club évolue dans l’un des cinq grands championnats européens ou soit un cador du championnat portugais. Deuxièmement, cette formation doit être engagée en Coupe d’Europe, le mieux en Ligue des Champions.

Troisièmement, elle doit être en lutte pour des titres nationaux, ce qui est le cas de l’OM actuellement en tête de la Ligue 1. Enfin, cette équipe devra proposer un style de jeu offensif et lui garantir un temps de jeu conséquent.

Compte tenu de la blessure d’Amine Gouiri à l’OM, de réelles opportunités existent pour un joueur de la trempe d’Endrick. Marseille n’est cependant pas le seul club répondant à ces exigences strictes. Des formations de Premier League seraient aussi à ses trousses.