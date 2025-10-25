PSG : Luis Enrique répond à l’OM pour la première place !

Après la huitième journée de Ligue 1 et le match nul entre le PSG et le RC Strasbourg, l’OM s’est emparé de la première place du championnat. Si les supporters marseillais se sont déjà mis à rêver du titre en fin de saison, Luis Enrique, lui, ne semble pas du tout inquiet.

PSG : Luis Enrique prévient l’OM

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille du match contre le Stade Brestois pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, Luis Enrique a envoyé un message clair à l’Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain va essayer de « récupérer la première place » lors des trois matches de Ligue 1 à venir à Brest, Lorient et contre Nice, a prévenu l’entraîneur espagnol, pas du tout « préoccupé » d’avoir un point de moins que le leader, l’OM.

« Marseille à la tête du championnat ? Je suis tranquille », a lancé Luis Enrique, confiant et calme. L’entraîneur a poursuivi en expliquant que le fait que le Paris SG connait une période compliquée en championnat ne signifie pas une baisse d’intérêt pour la Ligue 1. « Vous analysez selon les résultats. Mon équipe est la même en Champions League qu’en Ligue 1, même chose, même identité, différents résultats », a ajouté Luis Enrique.

Pour rappel, depuis lors des derniers quatre matchs de championnat, le PSG totalise une défaite, deux nuls et une seule victoire lors des quatre derniers matches. Mais cela n’inquiète pas Luis Enrique. En dominant le Stade Brestois ce samedi, le PSG peut reprendre provisoirement la tête du championnat.