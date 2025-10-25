Mercato ASSE : Accord conclu pour Enzo ?

La direction de l’ASSE bouge les lignes pour s’offrir le buteur Enzo Bardeli lors du prochain mercato hivernal. Un club de Ligue 1 veut gâcher ses plans.

Mercato : l’ASSE fonce sur un buteur redoutable !

L’ASSE prépare déjà ses munitions pour l’hiver. Les dirigeants des Verts veulent piocher en Ligue 2 et ils auraient coché le nom du jeune crack, Enzo Bardeli. Le club du Forez vise le joueur de Dunkerque, véritable moteur de son équipe. À 24 ans, formé au LOSC, Bardeli vit peut-être ses derniers mois dans le Nord. Son contrat expire en juin, et aucun accord n’a encore été trouvé pour une prolongation. L’USL Dunkerque devra vite décider : le vendre en janvier ou le laisser partir libre l’été prochain.

Le tacticien de l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland, lui, veut du sang neuf pour relancer la course à la montée. Troisièmes de Ligue 2, les Stéphanois rêvent d’un retour en Ligue 1 dès cette saison. Et Bardeli sera un atout. Il pourra aider le club à atteindre cet objectif. Il livre des performances solides en Ligue 2. La pépite a déjà inscrit 4 buts et offert 3 passes décisives en 9 matches. Sa valeur est estimée à 4 millions d’euros.

Si l’ASSE réussit à le convaincre, ce sera un vrai coup de maître cet hiver. Pour le moment, les Verts n’ont pas encore trouvé un accord avec le joueur. Ils doivent faire vite pour ne pas perdre cette cible prioritaire. Un club de Ligue 1 joue les trouble-fêtes. Le FC Nantes serait aussi chaud pour s’attacher les services d’Enzo Bardeli. Le technicien du FC Nantes, Luis Castro connaît bien le joueur puisqu’il l’avait coaché la saison dernière. La concurrence sera certainement rude pour ce joueur.