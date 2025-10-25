Mercato OM : Un indésirable vers l’OL cet hiver ?

L’OL prépare déjà ses renforts pour le mercato hivernal. Un indésirable de l’OM est sur les tablettes des Gones.

Mercato OM : l’OL prêt à relancer Neal Maupay !

Lyon cherche un buteur. Depuis le début de saison, les attaquants peinent à trouver le chemin des filets, et les dirigeants veulent agir dès le mercato d’hiver. Leur cible est Neal Maupay, écarté à l’OM. Le technicien lyonnais, Paulo Fonseca veut plus de vivacité en attaque. Maupay, mis de côté à Marseille, pourrait débarquer chez les Gones. Un transfert qui offrirait à l’attaquant français du temps de jeu et un nouveau départ.

L’été dernier, il avait refusé de rejoindre plusieurs clubs. Et sa situation se complique à Marseille. L’attaquant tricolore végète dans le loft marseillais. Son nom, déjà cité en septembre comme joker possible de Lyon, circule ces derniers jours. Selon Le Progrès, le club suit de près sa situation. Maupay, 29 ans, reste lié à l’OM pour encore deux ans et demi.

Après les départs de Lacazette et Mikautadze, l’OL manque de puissance offensive. Martin Satriano, malgré ses efforts, ne peut pas tout faire seul. D’où l’urgence de recruter cet hiver. D’après le journaliste Christian Lanier, la DNCG garde un œil sur les finances, mais Lyon compte bouger. Fonseca apprécie le profil de Maupay. Les dirigeants marseillais sont prêts à l’envoyer à Lyon.