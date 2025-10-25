Mercato OM : Un serial buteur algérien proche de signer !

La direction de l’OM négocie aux Pays-Bas l’arrivée d’un buteur algérien. Le deal se prépare pour le mercato hivernal de 2026.

Mercato OM : Un crack algérien attendu à Marseille cet hiver ?

L’OM prépare un joli coup pour renforcer sa ligne offensive. À quelques mois de l’ouverture du mercato d’hiver, le club phocéen cible certaines gâchettes offensives. Un nom circule dans les couloirs de la Commanderie ces derniers jours. Il s’agit d’Anis Hadj Moussa. C’est un attaquant franco-algérien de Feyenoord, estimé à 20 millions d’euros.

Lire aussi : PSG : Luis Enrique répond à l’OM pour la première place !

Selon Africafoot, les dirigeants marseillais sont chauds pour l’accueillir. Ils auraient déjà entamé des discussions avec Feyenoord pour tenter de boucler l’arrivée du joueur. Âgé de 23 ans et lié au club néerlandais jusqu’en 2030, Hadj Moussa envisage de claquer la porte puisqu’il est en froid avec son entraîneur, Robin van Persie. Les désaccords tactiques se sont multipliés, le coach reproche au joueur un style trop individuel. L’ambiance s’est donc détériorée, et le crack algérien veut partir.

À voir

Les choix forts de Luis Enrique pour Stade Brestois – PSG !

Lire aussi : Mercato OM : Endrick, Makelele contrarie le plan de Marseille !

Arrivé à Rotterdam en 2024, Hadj Moussa s’est imposé en quelques mois. Vif, technique, imprévisible, il crée souvent le danger. En 13 matchs cette saison, il affiche 6 buts et 1 passe décisive. Des chiffres solides qui attisent les convoitises de plusieurs clubs européens. Marseille suit de près la situation du crack algérien. L’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi verrait d’un bon œil l’arrivée de l’Algérien. L’affaire pourrait s’accélérer dès janvier 2026.