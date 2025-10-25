FLASH Mercato : Thomas Meunier annonce son départ du LOSC !

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Trabzonspor, Thomas Meunier a publiquement laissé entendre qu’il est en train de disputer sa dernière saison sous les couleurs du LOSC.

Thomas Meunier : « Pour l’instant, je suis partant »

De passage en conférence de presse avant le match de la neuvième journée de Ligue 1 contre le FC Metz, dimanche après-midi, Thomas Meunier a fait le point sur sa situation avec le LOSC Lille. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le latéral droit belge ne dispose pas de proposition pour parapher un nouveau bail. À 34 ans révolus, l’ancien défenseur du Paris SG est donc conscient que si les choses restent en l’état, il quittera le club lillois comme il est venu il y a deux ans, en tant qu’agent libre.

« Je ne vais pas cracher dans la soupe, je ne suis pas mal ici, ma famille aussi. Ce n’est pas dramatique, mais jouer en Premier League, c’est mythique. On verra en fin de saison. Je n’ai pas d’offre de prolongation devant moi, donc pour l’instant je suis partant », a déclaré Thomas Meunier, qui a confirmé qu’il aurait pu rejoindre le championnat anglais cet été.

En effet, l’ancien arrière droit du Club Bruges avoue avoir demandé à partir lors du dernier mercato, mais sa demande a été refusée par Olivier Létang et la direction lilloise.

« J’avais reçu une belle offre pour aller en Premier League, alors que ce n’est pas un Championnat qui a l’habitude de recruter des joueurs âgés. C’était une chance inespérée pour moi d’enfin jouer en Premier League, mais le club a refusé, c’est comme ça », a expliqué Meunier.

Débarqué dans le Nord en juillet 2024, Thomas Meunier avait signé un contrat de deux ans avec le LOSC Lille. Ce dernier arrivera à son terme le 30 juin prochain. Le compatriote de Kevin De Bruyne ne sait pour le moment pas de quoi son avenir sera fait.