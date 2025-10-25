Mercato RC Lens : Le gros sacrifice d’Odsonne Édouard

La direction du RC Lens a frappé un gros coup cet été en signant Odsonne Édouard. L’ancien Parisien vient de dévoiler les coulisses de sa venue. Il a choisi le cœur, plutôt que le portefeuille.

Mercato : Odsonne Édouard au RC Lens, les négociations ont débuté en juillet

La quête d’un nouvel avant-centre au RC Lens a pris fin dans les ultimes heures du mercato. La direction lensoise a signé Odsonne Edouard de Crystal Palace. Il lui restait une année de contrat avec les Eagles, mais l’attaquant français ans a accepté de rejoindre le projet lensois.

Les Sang et Or ont déboursé près de 4 millions d’euros pour son transfert. Ce pari est globalement réussi. Odsonne Édouard réalise des débuts intéressants dans le Nord. Il est à 2 buts en 5 matchs de Ligue 1. Interrogé par L’Equipe, le joueur de 27 ans est revenu sur les coulisses de son transfert.

Les premiers contacts ont début « à la mi-juillet », avec un appel de Jean-Louis Leca, directeur sportif du RCL. Ses échanges ont concluant. « On a discuté tout l’été, et ça s’est fait », a avoué Odsonne Édouard. Ce dernier avait aussi rencontré « de manière anodine » Pierre Sage à Paris. Cela aussi pesé dans sa prise de décision.

Un effort sur le plan salarial

Formé au Paris SG, Odsonne Édouard souhaitait revenir en France. L’attaquant français a alors répondu favorablement aux avances lensoises. Il a surtout fait un « effort sur le plan salarial » pour rejoindre les Sang et Or. « J’ai reçu des offres financièrement supérieures, mais pas ce que je cherchais », a-t-il affirmé.

Son choix n’était pas motivé par l’appât du gain. Et il ne le regrette pas. « Dès mes premiers entraînements ici, j’ai senti un groupe soudé, un staff qui va vers l’avant. Je savais qu’il y avait quelque chose de spécial à faire », a conclu Édouard.