Ligue 1 : Le PSG reçoit deux grosses nouvelles avant Brest !

Ce samedi, le PSG (2e) se déplace au Stade Francis Le-Blé pour affronter le Stade Brest (12e) dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, le club de la capitale a reçu deux bonnes nouvelles.

PSG : Joao Neves de retour à l’entraînement collectif

Luis Enrique récupère peu à peu ses cadres. Après Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, ce sera bientôt au tour de Joao Neves de retrouver sa place au sein de l’équipe de Luis Enrique. Après plus d’un mois d’absence, le milieu de terrain portugais a enfin fait son retour sur les terrains d’entraînement du Camp des Loges.

Touché face à l’Atalanta Bergame lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le joueur de 21 ans a pris le temps de se soigner pour retrouver la pleine possession de ses moyens. Un choix payant puisque le journal Le Parisien annonce ce samedi que Joao Neves a reçu ce vendredi le feu vert médical pour reprendre l’entraînement collectif. L’ancien milieu défensif du Benfica Lisbonne a même participé à quelques oppositions avec ses partenaires. Mais ce n’est pas tout.

Fabian Ruiz sur la voie du retour

Si Joao Neves est presque prêt, Fabian Ruiz continue de s’entraîner à part. D’après Le Parisien, l’ancien joueur du Napoli s’entraîne encore à part après sa blessure aux adducteurs contractée contre le FC Barcelone le 1er octobre dernier (1-2). Le quotidien régional indique que l’international espagnol de 29 ans peaufine son retour, qui devrait intervenir rapidement, notamment la semaine prochaine.

En fonction de ses sensations, Fabian Ruiz pourrait intégrer le groupe mercredi à Lorient, soit une semaine avant le choc au Parc des Princes face au Bayern Munich lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

