Les choix forts de Luis Enrique pour Stade Brestois – PSG !

À quelques heures du match de la neuvième journée de Ligue 1 contre le Stade Brestois au Stade Francis Le-Blé, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé son groupe retenu.

Le groupe du PSG pour Brest avec Dembélé et Vitinha, Neves préservé

Quelques jours après avoir fait une démonstration de force sur le terrain du Bayer Leverkusen (7-2), à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouve les terrains de Ligue 1 ce samedi face au Stade Brestois. En cas de victoire, les hommes de Luis Enrique prendraient provisoirement la tête du Championnat.

Conscient de l’enjeu de cette rencontre, Luis Enrique s’est donc déplacé avec un groupe de vingt-et-un (21) joueurs, tous à 100% de leur aptitude physique. Aucune surprise majeure à noter dans le groupe du PSG. Seuls Joao Neves et Fabian Ruiz sont absents.

Malgré son retour à l’entraînement collectif ce vendredi, le premier cité a été jugé trop court par le staff parisien pour le déplacement à Brest. Après avoir effectué son retour à la compétition face au Bayer Leverkusen, Ousmane Dembélé est également présent pour affronter les hommes d’Eric Roy cet après-midi, à 17 heures.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin.

Défenseurs : Marquinhos, Zabarnyi, Pacho, Hakimi, Mendes, Hernandez, Beraldo.

Milieux : Vitinha, Zaïre-Emery, Lee, Mayulu, Ndjantou.

Attaquants : Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos, Mbaye.

La compo possible du Paris SG

Les joueurs récemment revenus de blessures devraient avoir du temps afin de continuer à monter en puissance. En attaque, Ousmane Dembélé devrait ainsi retrouver sa place de titulaire dans son rôle de faux 9, aux côtés de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Tout comme Marquinhos devrait reformer son duo en charnière centrale avec Willian Pacho, protégés dans les couloirs par Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, le jeune Senny Mayulu va accompagner Kang-In Lee et Vitinha. Mais le coach du PSG pourrait aussi positionner Mayulu en attaque et repositionner Désiré Doué au milieu en meneur de jeu.

Selon RMC Sport, Luis Enrique devrait plutôt aligner Bradley Barcola en attaque et laisser Désiré Doué sur le banc. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery pourrait enchaîner aux côtés de Vitinha et Kang-In Lee. Lucas Beraldo devrait être préféré à Marquinhos en défense centrale.

Le onze probable du PSG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Mendes, Pacho, Marquinhos/Beraldo, Hakimi

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Lee

Attaquants : Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola/Doué.