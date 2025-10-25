Ligue 1 : L’OM rapidement refroidi sur la lutte avec le PSG

Leader du championnat avec un point d’avance sur le PSG, l’OM peut-il prétendre au titre de Champion de France au terme de la saison ? Si les supporters marseillais se mettent à rêver, un observateur avisé du foot français a rapidement refroidi cet engouement.

OM : « Si Paris récupère ses blessés, il n’y aura pas photo »

Leader de Ligue 1 après huit journées, l’Olympique de Marseille suscite l’enthousiasme de ses supporters. Après avoir vu le Paris Saint-Germain être tenu en échec par le RC Strasbourg (3-3) la semaine dernière, l’OM en a profité pour prendre les commandes de la Ligue 1.

En s’imposant face au Havre (6-2), les hommes de Roberto De Zerbi sont passés devant la bande à Luis Enrique au classement, avec un petit point d’avance. Suffisant pour voir l’OM concurrencer le PSG pour le titre cette saison ? Pour Bruno Germain, ancien joueur des deux clubs, le champion d’Europe en titre garde une marge trop importante pour que l’OM puisse rivaliser sur la durée.

« Comme j’ai un peu le cœur marseillais, j’espère me tromper, mais je ne vois pas l’OM rester devant sur la durée. L’écart sera peut-être moins important que par le passé, mais si Paris récupère ses blessés, comme ça semble arriver, il n’y aura pas photo », a confié l’ex-milieu de terrain dans les colonnes du journal Le Parisien.

Pour Bruno Germain, malgré un bon début de saison pour l’Olympique de Marseille, il est encore trop tôt pour affirmer que le groupe de Roberto De Zerbi jouera les coudes tout au long de la saison face à l’ogre parisien. Le consultant appelle à la prudence face à l’engouement actuel des supporters phocéens.

« Là, tout le monde s’emballe, car cela fait des années que Marseille n’a pas été en tête en novembre (…) mais c’est un peu tôt pour crier haut et fort que ça va jouer des coudes toute la saison. Il faut faire preuve d’humilité, s’accrocher, avancer masqué et on fera les comptes en fin de saison », a ajouté Germain.