Mercato ASSE : Vers une prolongation surprise à Sainté !

La direction de l’ASSE semble avoir trouvé la clé pour sécuriser l’un de ses jeunes talents. Paul Eymard se rapproche d’une prolongation inattendue.

Mercato : L’ASSE proche de prolonger Paul Eymard

L’AS Saint-Étienne se prépare pour un défi de taille ce samedi. Les Verts tenteront de s’imposer à Annecy en vue de se relancer dans la course à la montée en Ligue 1. En attendant cette rencontre, un dossier anime l’actualité de l’ASSE : la prolongation des jeunes talents du club.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que les dirigeants stéphanois ont entamé des manœuvres pour prolonger Paul Eymard. Ces discussions avaient basculé cet été en crise larvée après l’Euro U17. Le milieu de terrain de 17 ans et son entourage refusaient de signer à l’ASSE. Mais voilà que de l’eau a passé sous les ponts.

Le vent a tourné et laisse présager une prolongation imminente de Paul Eymard à Sainté. L’indice majeur de ce retournement de situation est sa réintégration au groupe professionnel. Eirik Horneland a lui-même confirmé cette « bonne nouvelle », le jeune joueur a déjà repris l’entraînement avec les pros.

Eirik Horneland compte sur son jeune espoir

« Il s’entraîne régulièrement avec le groupe et pourra intégrer l’équipe première quand il sera prêt », a déclaré Eirik Horneland devant la presse. Cette réintégration progressive du jeune joueur s’accompagne d’un choix fort. La direction de l’ASSE a refusé de le libérer pour la Coupe du monde U17 au Qatar.

Elle confirme ainsi sa volonté de maintenir le jeune milieu de terrain dans son projet à court terme. L’apaisement entre les deux parties s’est renforcé ces dernières semaines. Au point où Paul Eymard serait à présent enclin à poursuivre l’aventure à l’AS Saint-Etienne.

Même s’il n’a pas été retenu pour le match de ce samedi contre Annecy, le jeune talent est conscient de la confiance qui lui est accordée à Sainté. Les discussions pour un contrat de trois années supplémentaires devraient aboutir rapidement.