LOSC – FC Metz : Bruno Genesio confirme deux grosses tuiles

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le LOSC accueille le FC Metz ce dimanche à 15 heures. À la veille de cette rencontre, Bruno Genesio, l’entraîneur des Dogues, a annoncé deux mauvaises nouvelles.

Ce samedi, en conférence de presse à la veille de la réception du FC Metz, en Ligue 1, le coach du LOSC, Bruno Genesio, a annoncé les forfaits d’Olivier Giroud et Ethan Mbappé, tous deux blessés. L’actuel sixième du championnat devra donc faire sans son meilleur buteur pour le match à domicile contre les hommes de Stéphane Le Mignan. Le LOSC sera également privé du jeune milieu de terrain de18 ans, Ethan Mbappé.

« Il y a eu un match, des entraînements, et parfois de petits accidents peuvent arriver, qui nous empêchent d’avoir certains joueurs opérationnels pour le match de demain », a commenté l’entraîneur lillois, sans vouloir en dire davantage concernant la nature des blessures.

Interrogé au sujet de la gravité des blessures des deux joueurs, Bruno Genesio a sobrement répondu : « je ne pense pas, mais j’ai appris à être prudent. » Revenu cet été en Ligue 1, lui qui était parti de Montpellier en 2012 pour Arsenal, Olivier Giroud loupera donc une deuxième rencontre en ce début de saison après celle de Lorient fin août.

« J’ai appris à être prudent », a poursuivi Genesio, qui ne pense pas avoir des absences longues pour les deux joueurs. « Je ne suis pas médecin, je prends plus de précautions », a ajouté le technicien français. En l’absence de Giroud, Hamza Igamane devrait être aligné à la pointe de l’attaque du LOSC, trois jours après sa titularisation face au PAOK Salonique (3-4) en Ligue Europa.

« Il a bien récupéré, j’ai échangé avec lui tout à l’heure. On parle de récupération physique, mais le mental aussi est important. Quand un joueur marque, c’est plus facile d’enchaîner trois jours après », a expliqué Genesio.