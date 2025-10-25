OM : Roberto De Zerbi dévoile ses armes pour le choc à Lens

Leader du championnat, l’OM se déplace au Stade Bollaert-Delelis pour défier le RC Lens ce samedi à 21 h 05 dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Découvrez le groupe convoqué par Roberto De Zerbi pour cette rencontre.

OM : Roberto De Zerbi à Lens sans quatre cadres

Trois jours après sa défaite frustrante au Portugal contre le Sporting Lisbonne (1-2) en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille retrouve les terrains de Ligue 1 face au Racing Club de Lens ce samedi, à l’occasion de la neuvième journée. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi a retenu un groupe de 21 joueurs.

Comme lors des dernières semaines, l’entraîneur de l’OM va devoir se passer de quatre blessés majeurs, notamment Geoffrey Kondogbia, Amine Gouiri, Hamed Traoré et Facundo Medina. Tout comme Pol Lirola et Neal Maupay qui n’ont pas été convoqués. Par contre, le technicien italien peut compter sur un groupe étoffé avec ses stars Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, Matt O’Riley, Mason Greenwood ou encore Pierre-Emerick Aubameyang.

De même que les recrues estivales Angel Gomes, Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley. Après la victoire du PSG face au Stade Brestois cet après-midi, l’OM doit absolument s’imposer à Lens pour conserver sa place de leader au classement de Ligue 1. Les Marseillais se retrouvent donc sous pression avant le coup d’envoi de ce choc à Bollaert-Delelis.

Le groupe de l’OM

Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot

Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah

Milieux : Bakola, Gomes, Hojbjerg, Nadir, O’Riley, Vermeeren

Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Paixao, Vaz.