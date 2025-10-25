PSG : Lucas Chevalier répond sèchement à ses détracteurs

Lucas Chevalier, sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines, a choisi de sortir du silence. Le gardien du PSG, pointé du doigt pour ses performances en dents de scie, a tenu à remettre les pendules à l’heure après la victoire de son équipe face à Brest (0-3).

PSG : Lucas Chevalier, un début compliqué sous la pression parisienne

Arrivé cet été pour succéder à Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier savait qu’endosser la tunique parisienne ne serait pas une sinécure. À 23 ans, le jeune portier découvre un environnement où la moindre erreur devient un débat national. Ses récentes prestations, notamment face à Strasbourg (3-3), avaient semé le doute chez certains supporters et observateurs.

Mais l’ancien Lillois ne se cache pas. Calme, lucide et combatif, il assume cette pression avec maturité. « Les critiques ? J’essaie d’apprendre et de faire abstraction de ce qu’il peut se dire autour. En étant gardien du PSG, on se doit de remplir des attentes. Le contexte fait que c’est en ébullition », a-t-il expliqué en zone mixte.

Chevalier croit en des jours meilleurs au Paris SG

Face à Brest, Chevalier a retrouvé de la sérénité. Un clean sheet (le premier depuis cinq matchs) qui a soulagé le vestiaire parisien et relancé la confiance du gardien. « C’est un nouveau job, une nouvelle vie, de nouvelles consignes et une adaptation globale sur le terrain et en dehors », a-t-il poursuivi, conscient que son acclimatation prend du temps.

Mais pas question pour lui de se laisser abattre. Déterminé et ambitieux, il assure : « Je me sens monter en puissance, en confiance. Je vais beaucoup aider l’équipe à l’avenir. » Des propos forts, qui témoignent d’une envie de rebondir et d’imposer son autorité dans les cages parisiennes. Dans dix jours, le choc face au Bayern Munich sera un véritable test. Un rendez-vous où Lucas Chevalier aura l’occasion rêvée de faire taire ses détracteurs… ou de relancer le débat.