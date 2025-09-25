OM – PSG: Lucas Chevalier plaide coupable après le Classique

Venu pour faire oublier Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a vécu une désillusion lundi soir face à l’OM. Fautif sur l’unique but de la rencontre, le gardien de but du PSG a fait son mea culpa. Explications.

Lucas Chevalier : « Déçu de ne pas avoir pu vous ramener cette victoire »

Lundi soir, le Paris Saint-Germain s’est incliné lors du Classique contre l’Olympique de Marseille, une première depuis quatorze ans. Sur le seul but du match, Lucas Chevalier s’est totalement raté. Sur un centre dévié de Mason Greenwood, Nayef Aguerd et Marquinhos, Lucas Chevalier a raté sa sortie et a vu le défenseur marseillais propulser le ballon au fond des filets.

Lisez aussi : INFO Mercato: Stupeur ! Lucas Chevalier déjà menacé au PSG ?

À voir

ASSE : Horneland prend une décision radicale avant Guingamp

Plus tard, le but a été accordé à Marquinhos contre son camp par la LFP, mais l’ancien portier du LOSC Lille a reconnu sa part de responsabilité sur ce fait de jeu. Dans une story Instagram, Lucas Chevalier, auteur de débuts rassurants avec le PSG, a tenu à présenter ses excuses aux supporters avec la promesse de revenir plus fort la prochaine fois.

« De la frustration personnelle et surtout déçue de ne pas avoir pu vous ramener cette victoire. Prêt à repartir. Allez Paris », a écrit l’international français de 23 ans. Pour rappel, Lucas Chevalier est arrivé à Paris cet été contre un chèque de 55 millions d’euros, bonus compris.

Lisez aussi : Mercato : Lucas Chevalier signe, Donnarumma provoque le PSG

À voir

L’OGC Nice chute face à la Roma, Haise prend la parole !

Décisif pour son premier match en Supercoupe de l’UEFA, Lucas Chevalier a déjà quatre clean sheets à son compteur sur cet exercice 2025/2026. Pour la sixième journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’AJ Auxerre le samedi à 21 heures au Parc des Princes.