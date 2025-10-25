Mercato OM : Benatia en alerte, un dossier chaud relancé !

Depuis son arrivée sur la Canebière, Mehdi Benatia a redonné du souffle à l’OM, en redessinant un effectif plus ambitieux grâce au mercato. Mais le directeur sportif phocéen pourrait bientôt avoir l’occasion de corriger l’un de ses rares rendez-vous manqués du dernier marché des transferts.

Mercato OM : Reda Belahyane, un talent marocain échappé de peu

Reda Belahyane, jeune milieu marocain de 21 ans, fait partie de ces dossiers qui ont longtemps animé les couloirs du Vélodrome. L’été dernier, l’OM avait tenté sa chance avec une offre de 10 millions d’euros, espérant attirer le joueur, alors brillant à l’Hellas Vérone.

Mais la Lazio Rome avait grillé la priorité des Marseillais, en convainquant Belahyane de rester en Serie A. Un coup dur pour Mehdi Benatia, qui voyait en lui un profil moderne et technique, taillé pour dynamiser l’entrejeu olympien.

La revanche de Benatia dans le dossier Belahyane ?

Quelques mois plus tard, le vent semble tourner. Selon Mediaset, la Lazio envisagerait de placer Belahyane sur la liste des transferts dès cet hiver, faute de temps de jeu. Une aubaine pour Marseille, toujours à l’affût des bonnes affaires.

Benatia n’a pas oublié sa cible et pourrait profiter de ce contretemps pour relancer le dossier. À l’OM, on murmure déjà qu’un retour de flamme n’est pas impossible. Le mercato d’hiver s’annonce… chaud sur la Canebière.