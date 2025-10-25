L’OM tombe face au RC Lens et cède déjà son fauteuil au PSG

Bousculé, dépassé, puni : l’OM a cédé ce samedi face à un RC Lens inspiré et déterminé (2-1). Une défaite qui coûte cher aux Phocéens, relégués à la troisième place, tandis que les Sang et Or s’offrent le luxe de grimper sur le podium derrière le PSG.

RC Lens – OM : Des Lensois sans accrocheurs punissent Marseille

Les premières minutes avaient pourtant laissé présager un tout autre scénario. Marseille, dominateur, trouvait la faille par Mason Greenwood, encore clinique (0-1, 17e). L’Anglais confirme sa forme étincelante et place les siens sur orbite. Mais, comme souvent cette saison, les Marseillais se sont sabordés. Pavard, déjà en souffrance à Lisbonne, fauche Odsonne Edouard dans la surface.

L’ancien Parisien, plein de sang-froid, transforme le penalty d’une panenka malicieuse (1-1, 22e). Ce but a réveillé le RC Lens. Poussés par un public incandescent, les hommes de Pierre Sage ont pris confiance, multipliant les assauts. Marseille, trop fébrile, recule. Robinio Vaz, muselé, disparaissait du jeu tandis que les Artésiens imposaient leur intensité et leur rigueur.

Pavard, symbole d’un OM à la dérive

Le naufrage s’est confirmé après la pause. Sur un corner de Thomasson, Pavard, décidément maudit, dévie le ballon dans son propre but (2-1, 53e). Un coup de massue pour les Phocéens, incapables de réagir. Rulli, impérial dans sa cage, écœurait tour à tour Greenwood, Aubameyang et Mounié.

Les dernières minutes furent un supplice pour Marseille, étouffé par un bloc lensois parfaitement en place. Incapables d’inspirer, les hommes de De Zerbi ont concédé leur troisième revers de la saison. Un coup d’arrêt brutal, qui permet au PSG de reprendre les commandes du championnat, tandis que Lens confirme qu’il faudra encore compter sur lui dans la course au titre.