ASSE : Horneland fait de terribles aveux après Annecy

Eirik Horneland semble impuissant et à bout de souffle. L’ASSE a sombré à Annecy (4-0) ce samedi soir lors de la 11e journée de Ligue 2. Abattus, les Verts ont affiché un visage méconnaissable, loin de leurs ambitions de remontée. En conférence de presse, le Norvégien n’a pas cherché d’excuses : il assume absolument tout.

ASSE : Horneland explose après la débâcle à Annecy

Rarement un entraîneur n’aura paru aussi affecté. Face aux journalistes, Eirik Horneland n’a pas tourné autour du pot. « J’ai honte. Je me sens responsable. C’est de ma faute », a-t-il reconnu avec franchise. Une déclaration lourde de sens, symbole d’un technicien lucide sur la situation.

Le Norvégien, arrivé avec la promesse de redonner de la rigueur et du souffle à une équipe en reconstruction, voit désormais son projet vaciller. « Rien n’a été depuis le départ, les joueurs n’étaient pas prêts. On a manqué d’énergie et d’envie », a-t-il ajouté, visiblement meurtri.

Une défense à la rue, une confiance en berne

Le mal est profond, et Horneland le sait. Trois défaites sur les quatre derniers matchs : le constat est alarmant. « Défensivement ? Certains buts encaissés sont encore… (il se coupe). C’est un sujet à régler. Ce n’est pas acceptable d’encaisser autant depuis le début de saison », a-t-il déploré.

Les Verts, censés lutter pour le haut de tableau, peinent à afficher le moindre signe de révolte. L’entraîneur appelle à une réaction collective. « C’est mon travail de remettre de la motivation et de l’envie dans cette équipe. Je ne pointe personne du doigt, c’est à moi de régler le problème », a-t-il reconnu.

Saint-Étienne en crise, Horneland face à son destin

Avec cette nouvelle humiliation, l’ASSE entre dans une zone de turbulences où la confiance s’effrite. Les supporters grondent, la pression monte, et Horneland se retrouve plus que jamais sous le feu des projecteurs. Malgré tout, le technicien garde la tête froide : « Je ne veux pas que vous pensiez que je me cache », a-t-il conclu, presque fataliste.