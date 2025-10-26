Mercato Stade Rennais : Le SRFC laisse filer un crack mondial

Le Stade Rennais, reconnu pour la qualité de sa formation, voit aujourd’hui l’un de ses anciens joyaux exploser… ailleurs. Lucas Da Cunha, produit pur de la maison bretonne, brille désormais en Serie A sous les ordres d’un certain Cesc Fàbregas. Et à Rennes, on doit se mordre les doigts.

Mercato Stade Rennais : Lucas Da Cunha, un pur produit rennais parti trop tôt

Formé au SRFC, Lucas Da Cunha incarnait tout ce que la Bretagne sait forger : finesse technique, vision du jeu et tempérament de leader. Pourtant, malgré un potentiel évident, l’histoire n’a pas vraiment décollé au Roazhon Park. Cinq petits matchs avec les pros, quelques bouts d’apparitions, et puis la porte. Direction Nice, puis Lausanne, Clermont, avant un virage inattendu à Côme, alors en Serie B.

Sous la houlette de Cesc Fàbregas, devenu entraîneur, le milieu offensif français a trouvé son écrin. Le technicien espagnol, qui a côtoyé les plus grands à Arsenal et Barcelone, a rapidement saisi la valeur du joueur : intelligence de placement, qualité de passe, et surtout une maturité rare pour son âge. Cet été, il n’a pas hésité à lui confier le brassard de capitaine.

Une ascension fulgurante en Italie

À 24 ans, Da Cunha est aujourd’hui le moteur du Côme FC, désormais bien installé en Serie A. Dans un championnat où la rigueur tactique prime, le Français impressionne par sa justesse et sa capacité à casser les lignes. Il joue avec une sérénité désarmante, et son influence sur le jeu lombard n’échappe à personne.

Les observateurs italiens louent sa progression constante. Travailleur, discret mais diablement efficace, il séduit déjà plusieurs écuries du haut du tableau. Et dire que le Stade Rennais n’aura jamais su lui offrir sa chance…

Rennes peut nourrir des regrets

À l’heure où le SRFC cherche encore son maître à jouer, voir Lucas Da Cunha briller ailleurs laisse un goût amer. Le club breton, qui a vu éclore Camavinga, Dembélé ou Terrier, a sans doute laissé filer un talent d’une trempe comparable. Adoubé par un monument comme Fàbregas, Da Cunha semble promis à un destin européen. Et si, finalement, Rennes venait de perdre un futur crack mondial ?