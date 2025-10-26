Mercato OM : Endrick, le Real Madrid gâche tout !

L’OM rêve d’attirer Endrick dès le prochain mercato d’hiver. Mais comme souvent, le Real Madrid semble décidé à jouer les trouble-fêtes. Après Dani Ceballos cet été, le dossier du Brésilien pourrait bien filer entre les doigts du club phocéen.

Mercato OM : Endrick, le Real Madrid prépare un sale coup contre Marseille

Il y a quelques semaines, Pablo Longoria pensait tenir sa recrue phare. Un accord trouvé, un joueur motivé : Dani Ceballos devait poser ses valises au Vélodrome. RMC Sport annonçait même un prêt avec option d’achat bouclé entre l’OM et le Real Madrid. Mais le rêve s’est brisé net. Le milieu espagnol, finalement retenu par Carlo Ancelotti, a choisi de rester pour se battre au Bernabéu.

Lire aussi : Mercato OM : Endrick, Makelele contrarie le plan de Marseille !

Une nouvelle déception pour l’état-major marseillais, désormais habitué aux fins de feuilleton cruelles. Et voilà que le même scénario menace de se rejouer avec Endrick. L’attaquant brésilien de 19 ans, en manque de temps de jeu, souhaiterait être prêté cet hiver pour gagner du rythme avant la Coupe du monde 2026. L’OM, flairant la bonne affaire, s’est aussitôt positionné.

Le Real Madrid prêt à offrir Endrick à la Bundesliga ?

Mais selon Sky Deutschland, le club merengue n’envisagerait pas d’envoyer sa pépite en Ligue 1. Le Real privilégierait plutôt un prêt en Bundesliga, un championnat jugé plus formateur pour les jeunes talents offensifs. Une désillusion qui rappellerait étrangement celle vécue avec Ceballos.

À voir

OM : Benatia et De Zerbi désamorcent une bombe dans le vestiaire

Lire aussi : Mercato : L’OM jubile, Endrick écarte déjà une menace !

Endrick, désireux de retrouver la Seleção et de séduire Ancelotti, ne manquerait pas de prétendants. Et si l’OM espère encore forcer son destin, le Real Madrid semble bien parti pour lui rappeler une cruelle réalité : les plus belles promesses restent souvent madrilènes.