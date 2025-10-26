Le Stade Rennais s’effondre face à Nice, Habib Beye dos au mur

Le Stade Rennais de Habib Beye ne répond plus. Battu à domicile par une équipe de l’OGC Nice pourtant en difficulté, le SRFC continue de s’enfoncer dans le doute. Le Sénégalais, arrivé pour redresser la barre, voit son siège vaciller comme jamais.

Stade Rennais – OGC Nice : Une première période catastrophique du SRFC

Le Roazhon Park espérait une réaction. Il a eu droit à une désillusion. Dès les premières minutes, les Niçois ont pris le contrôle du jeu face à des Rennais sans rythme ni idée. Sofiane Diop, intenable, a puni le Stade Rennais d’une frappe superbe à la 38e minute.

Huit minutes plus tard, Jonathan Clauss, opportuniste, profitait d’un pressing haut pour doubler la mise et plonger le stade dans le silence. À la pause, les sifflets ont fusé. Habib Beye, impuissant sur son banc, voyait ses hommes déjouer, incapables de poser le moindre danger face à un bloc niçois rigoureux et discipliné.

Trop tard pour espérer

Au retour des vestiaires, le Stade Rennais s’est enfin réveillé. Abdelhamid Aït Boudlal a réduit l’écart à la 67e minute, relançant un mince espoir. Mais malgré une domination stérile et une pluie d’occasions, Yehvann Diouf a tenu la baraque niçoise, en repoussant notamment une tête imparable à la 73e.

Et quand Mohamed Kader Meïté pensait offrir le nul dans les arrêts de jeu, son but a été logiquement refusé pour hors-jeu. Avec seulement 11 points en dix journées, le Stade Rennais glisse dangereusement au classement. Nice, lui, remonte à la 8e place avec 14 unités. L’heure est grave pour Rennes et pour Habib Beye, désormais dos au mur avant un déplacement capital la semaine prochaine.