PSG : Luis Enrique reçoit une double bonne nouvelle !

Au PSG, Luis Enrique a de quoi se frotter les mains et aborder la suite de la saison dans la plus grande sérénité. Après plusieurs semaines plombées par les absences, l’entraîneur du club parisien voit enfin son effectif se rapprocher du complet.

Le PSG retrouve des couleurs, l’effectif bientôt au grand complet

Les nuages se dissipent au-dessus du Camp des Loges. Depuis la fin de la trêve internationale, le Paris Saint-Germain a récupéré plusieurs pièces maîtresses : Barcola, Kvaratskhelia, Doué, Dembélé et Marquinhos ont tous repris l’entraînement collectif. Résultat immédiat : deux victoires éclatantes, un 7-2 face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions, puis un 3-0 autoritaire à Brest en Ligue 1.

Mais le technicien espagnol ne veut pas crier victoire trop tôt. Car si le groupe affiche une belle santé, deux absents de taille manquent encore à l’appel : Fabian Ruiz et João Neves, tous deux en convalescence.

Ruiz et Neves bientôt de retour ?

La patience de Luis Enrique pourrait être récompensée plus vite que prévu. Selon Le Parisien, les milieux de terrain sont proches d’un retour. Leur ressenti lors des prochaines séances d’entraînement sera décisif. Si tout se passe bien, les deux pourraient réintégrer le groupe parisien dès mercredi pour le déplacement à Lorient.

Deux renforts providentiels, à l’heure où Paris entame une série de matchs cruciaux en championnat et sur la scène européenne. Luis Enrique, lui, savoure : son puzzle se recompose enfin.-