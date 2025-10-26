Mercato : Le PSG prépare un coup sensationnel en attaque !

Pour le prochain mercato hivernal, Luis Enrique aimerait obtenir un renfort supplémentaire en attaque, un joueur capable d’apporter de la fraîcheur technique aux avant-postes. Luis Campos serait ainsi sur les traces d’une sensation de Bundesliga. Explications.

Mercato PSG : Luis Campos vise une révélation de Bundesliga

Si le Paris Saint-Germain possède déjà une armada offensive importante, Luis Enrique et Luis Campos restent tout de même attentifs à toute opportunité de marché. Après avoir refusé de recruter dans ce secteur l’été passé, les dirigeants du PSG n’excluent désormais plus de frapper un gros coup avec un jeune talent offensif prometteur, capable de représenter l’avenir du club.

Depuis plusieurs mois, les noms de Maghnes Akliouche (23 ans, Monaco) et Rodrigo Mora (18 ans, Porto) sont régulièrement associés au club de la capitale, mais l’oiseau rare recherché par le PSG pourrait finalement débarquer en provenance du championnat allemand. En effet, selon plusieurs sources concordantes, Luis Campos serait sur les traces de Saïd El Mala.

L’ailier de 19 ans, sous contrat avec le FC Cologne jusqu’en juin 2030, figurerait désormais sur la liste des cibles potentielles du Paris Saint-Germain. Luis Campos serait même déjà passé à l’offensive pour tenter d’attirer la perle allemande dès cet hiver. Mais le Champion d’Europe en titre n’est pas seul sur ce coup.

Bataille de titans pour la signature de Saïd El Mala

Ce dimanche, les journaux Bild et Sport1 confirment l’intérêt concret du Paris SG pour Saïd El Mala. Selon les deux médias, Luis Campos aurait récemment pris contact avec les représentants du joueur et sa famille. Auteur d’un excellent début de saison avec le FC Cologne, l’international Espoir allemand a déjà inscrit trois buts et délivré une passe décisive en Bundesliga.

L’intérêt du club de Nasser Al-Khelaïfi ne serait toutefois pas isolé, puisque d’autres cadors européens comme Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund, Manchester United ou encore Manchester United suivraient également de près l’évolution de Saïd El Mala.

Une concurrence dingue qui témoigne de l’énorme potentiel du natif de Krefeld, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Évalué à seulement 18 millions d’euros sur Transfermarkt, Saïd El Mala devrait toutefois rapporter un très gros chèque à son club, selon les propos de son entraîneur.

Interrogé sur la situation de son joueur, l’entraîneur du FC Cologne, Lukas Kwasniok, a notamment déclaré : « nous sommes fiers de l’avoir recruté au bon moment. Nous savons qu’il ne jouera probablement pas ici pendant 15 ans », avant d’ajouter qu’il s’attendait à un transfert « à un prix incroyablement élevé. » Le Paris Saint-Germain sait donc ce qui lui reste à faire.