PSG : Le Paris SG tient son nouveau patron, il est injouable !

Le PSG a beau regorger de stars, un nom s’impose désormais de plus en plus avec autorité : celui d’Achraf Hakimi. Le Marocain, en état de grâce depuis plus d’un an, a encore ébloui la Ligue 1 ce samedi face à Brest, de quoi confirmer qu’il est bien plus qu’un simple latéral.

PSG : Achraf Hakimi, l’arme fatale du Paris SG

Il est tout simplement inarrêtable depuis plusieurs saisons et une campagne 2024-2025 éblouissante. Auteur d’un doublé contre Brest (3-0), Achraf Hakimi a livré une prestation de patron, à la fois tranchant offensivement et intraitable défensivement. Luis Enrique ne s’y trompe pas : « Le statut d’Hakimi n’a pas changé ces deux dernières années. Il est l’un des leaders du vestiaire. (…) C’est sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde pour moi », déclarait le technicien espagnol.

Cette confiance absolue s’est traduite dans la gestion du mercato : aucun concurrent direct recruté. « C’est pour ça que nous ne signons pas un latéral droit, parce qu’il joue toujours, presque tous les matches », a insisté Luis Enrique. Résultat : Hakimi répond présent, match après match, à un niveau stratosphérique.

Bien plus qu’un latéral, un véritable meneur de jeu

Face à Brest, le Marocain a pris le jeu à son compte. D’abord buteur sur une reprise chirurgicale (29e), il a ensuite doublé la mise dix minutes plus tard, toujours en jaillissant au bon moment. Deux réalisations qui ont libéré le PSG, enfin vainqueur après plusieurs matches sans succès.

Et Hakimi ne cache pas sa satisfaction : « Je me sens bien. Le coach essaie de mettre tous les joueurs dans les meilleures conditions. C’est bien d’être nommé pour les trophées individuels, mais si le Ballon d’Or Africain arrive, c’est un plaisir », a-t-il confié après la rencontre.

Dans le vestiaire, le respect est unanime. Le gardien Lucas Chevalier résume : « Il est le meilleur latéral droit du monde. Il m’impressionne avec sa qualité technique, son volume de jeu et sa justesse offensive. C’est un joueur moderne ». À ce rythme, Hakimi ne se contente plus d’être un pilier du PSG : il en est désormais le patron incontesté.