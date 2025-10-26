OM : Crise à Marseille ? La réaction forte du vestiaire

L’OM traverse une zone de turbulences. Battu par le RC Lens (2-1) après une défaite en Ligue des champions face au Sporting (2-1), le club phocéen inquiète ses supporters. Mais dans le vestiaire, le mot d’ordre est clair : rester soudé et continuer à y croire.

OM : Un revers face au RC Lens qui fait jaser

Sur la pelouse du RC Lens, les Marseillais ont encore laissé filer des points précieux. Les ambitions élevées affichées en début de saison sous Roberto De Zerbi se heurtent aujourd’hui à une série de résultats frustrants. Pourtant, le contenu n’a pas été totalement négatif.

Lire aussi : OM : Benatia et De Zerbi refusent de parler de crise après la double défaite face au Sporting et à Lens

Geronimo Rulli, lucide mais combatif, a tenu à calmer le jeu après la rencontre. « On a fait une très bonne première mi-temps. Lens a eu de la chance contre nous. On doit continuer de travailler », a déclaré le portier argentin. Une manière de rappeler que le groupe ne veut pas céder à la panique malgré les critiques.

Un vestiaire qui refuse la panique

Dans les couloirs de Bollaert, l’heure n’était pas à la résignation. L’ancien gardien de Villarreal a insisté sur la cohésion du groupe et la nécessité de garder le cap. « Si on regarde le résultat, c’est négatif, mais si on observe tout ce qu’on fait de bien, c’est positif. Contre le Sporting, c’était pareil », a-t-il ajouté, confiant.

À voir

PSG : Luis Enrique reçoit une double bonne nouvelle !

Lire aussi : L’OM tombe face au RC Lens et cède déjà son fauteuil au PSG

Avant de conclure sur une note pleine d’optimisme : « On doit faire mieux sur les phases offensives et dans le contrôle du ballon, mais on est tranquille. Je ne suis pas inquiet. On a fait de bonnes choses aussi ». À Marseille, la crise guette, mais la foi dans le projet De Zerbi reste intacte.