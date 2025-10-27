Stade Rennais : Habib Beye règle ses comptes, les supporters visés

Le climat se tend au Stade Rennais pour Habib Beye. En quête de victoire depuis le 14 septembre, le SRFC s’enlise davantage dans la crise avec une nouvelle défaite 2-1 à domicile face à l’OGC Nice. Sur la sellette, le technicien sénégalais n’a pas mâché ses mots, tout en visant clairement une partie du comportement des supporters bretons.

Stade Rennais : Une spirale négative qui inquiète

Depuis la victoire du 14 septembre, rien ne va plus pour les Rouge et Noir. Qu’il s’agisse de maladresses offensives ou de fébrilité défensive, le Stade Rennais semble avoir perdu sa cohérence collective. Le technicien de 48 ans, arrivé avec de grandes ambitions, voit aujourd’hui son autorité remise en cause.

Et l’ambiance au Roazhon Park devient de plus en plus électrique. Face à Nice, la frustration s’est encore fait sentir dans les tribunes. Certains supporters ont tenté d’interpeller le coach à la fin du match, une scène que l’ancien défenseur de l’OM n’a pas appréciée.

La réponse cash de Habib Beye aux supporters

En conférence de presse, Habib Beye a tenu à clarifier les choses avec les supporters. « Je suis toujours d’accord pour échanger avec des supporters, sans aucun problème, mais pas à chaud », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter, ferme : « Surtout pas en étant convoqué en fin de match avec mes joueurs comme on peut le voir dans certains stades. Pour moi, ça n’a pas sa place dans le football. »

S’il dit comprendre la frustration du public, le coach rennais appelle à la mesure : « Échanger, oui. Mais à froid. Parce que vous ne ressortez rien de ces situations-là. » Des propos qui sonnent comme un appel au calme, mais aussi comme un signe que la tension atteint un niveau critique en Bretagne.