OL : Enorme inquiétude pour Malick Fofana, Lyon tremble !

Malick Fofana met l’OL en transe. Les Gones savourent difficilement leur victoire contre Strasbourg (2-1). Dimanche soir, le Groupama Stadium a tremblé, non pas pour un but, mais pour une blessure : celle du jeune ailier belge, violemment fauché par Ismaël Doukouré.

OL : Malick Fofana, un tacle qui fait bondir tout Lyon

À la 65e minute, le choc entre Malick Fofana et Doukouré a fait basculer la rencontre dans un climat de tension extrême. Le défenseur strasbourgeois, déjà malheureux sur le premier but lyonnais, a taclé le Belge par derrière, de quoi déclencher immédiatement la colère du public et du banc lyonnais.

Initialement sanctionné d’un simple avertissement, Doukouré a finalement vu rouge après intervention de la VAR. Trop tard : Fofana quittait la pelouse sur civière, sous les applaudissements d’un stade glacé par l’inquiétude. Remplacé par Afonso Moreira, ce dernier a signé le but de la victoire, sans effacer l’amertume.

Maciel furieux : « Il faut arrêter avec ce type de tacles »

Après la rencontre, Jorge Maciel n’a pas mâché ses mots. « Il est à l’hôpital, il passe des radios. On ne sait pas trop, les images ne sont pas rassurantes mais il faut attendre. C’est important qu’on arrête avec ce type de tacles qui ne servent à rien. Franchement, il faut respecter le foot », a-t-il confié. Visiblement irrité, le technicien lyonnais a aussi critiqué le comportement du banc adverse.

« Je ne comprends pas pourquoi ils passent plus de temps à parler aux arbitres qu’à se concentrer sur le jeu », regrette-t-il. Au micro de Canal+, Corentin Tolisso a confié son inquiétude : « Il y a ce point noir avec la blessure de Malick. On sait à quel point il est important pour nous. J’espère que ce n’est pas trop grave et qu’il reviendra vite ». Même émotion pour Moussa Niakhaté : « Quand je le vois sur la civière, je sais que c’est sérieux. J’espère juste que ce ne sera pas trop grave, car on a besoin de lui. »

Une attente insoutenable

D’après RMC Sport, Malick Fofana souffrirait d’une entorse à la cheville. Mais le genou pourrait également être touché, selon les premières images du tacle. L’OL doit encore attendre les examens complémentaires pour en savoir plus. En attendant, tout le vestiaire lyonnais retient son souffle pour son ailier de 19 ans, véritable révélation de ce début de saison.