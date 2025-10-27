Mercato PSG : Le Paris SG tient sa future pépite à 20 M€ !

Le PSG poursuit sa quête de jeunesse et de talent. Cette fois, les dirigeants parisiens ont jeté leur dévolu sur un jeune prodige de Bundesliga dont la cote grimpe à vitesse grand V : Saïd El Mala, 19 ans, révélation de Cologne cette saison.

Mercato PSG : Le Paris SG prêt à frapper un nouveau coup malin

Toujours en avance sur le marché, le club de la capitale veut miser sur la nouvelle génération. D’après Bild et Sport1, Paris surveille de près Saïd El Mala, ailier explosif et redoutable dans les un-contre-un. Né en 2006, le jeune Allemand impressionne déjà par sa maturité technique et son sang-froid devant le but.

Luis Campos et son équipe, à la recherche de profils jeunes et à fort potentiel de revente, voient en lui un projet à la Xavi Simons ou Warren Zaïre-Emery. Et à 20 millions d’euros, le dossier paraît abordable pour un PSG désormais plus stratège que dépensier.

Un joyau déjà courtisé par les grands d’Europe

Mais Paris n’est pas seul sur le coup. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et même Manchester City seraient aussi à l’affût. De quoi pimenter un mercato déjà brûlant. Lukas Kwasniok, entraîneur de Cologne, a d’ailleurs reconnu que « garder Saïd une saison de plus sera compliqué ».

Auteur de trois buts depuis le début de l’exercice, El Mala est devenu la sensation de Bundesliga. Si les discussions s’accélèrent, le PSG pourrait bien tenir sa future pépite dès l’été prochain. Le feuilleton ne fait que commencer…