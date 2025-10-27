Mercato OM : Endrick, le Real Madrid répond à Marseille !

Et si l’OM réalisait le gros coup du prochain mercato avec Endrick ? Le club phocéen, à la recherche d’un renfort offensif cet hiver, aurait coché le nom du jeune Brésilien. Et du côté du Real Madrid, les dirigeants ne semblent pas opposés à cette idée.

Mercato OM : Le Real Madrid prêt à ouvrir la porte à Endrick

Comme le révèle SPORT, le Real Madrid verrait d’un bon œil un départ temporaire du jeune Brésilien cet hiver. Endrick, 19 ans, peine à s’imposer dans la rotation madrilène. En quête de temps de jeu avant la Coupe du Monde 2026, le prodige formé à Palmeiras songerait sérieusement à un prêt pour relancer sa progression.

Xabi Alonso, conscient du potentiel du joueur, ne serait pas contre un départ provisoire. L’objectif : lui permettre de retrouver confiance et rythme dans un championnat exigeant. Et si la Ligue 1 n’a jamais été tendre avec les talents venus du Sud, Marseille pourrait bien être le tremplin parfait pour révéler le joyau brésilien à l’Europe entière.

Marseille, une opportunité de rebond pour Endrick ?

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille rêve de retrouver un jeu audacieux et offensif. Endrick, explosif et imprévisible, cocherait toutes les cases du profil recherché. D’autant plus que le Real ne s’opposerait pas à un prêt sans option d’achat, histoire de préserver son investissement colossal.

Depuis le début de saison, le Brésilien vit un véritable calvaire : aucune minute jouée et une confiance en berne. L’OM pourrait alors lui offrir ce qu’il recherche : un rôle majeur, un public bouillant et un défi à la hauteur de son talent. Reste à savoir si Pablo Longoria transformera ce rêve en réalité.