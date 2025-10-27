Ligue 2 : L’ASSE craque au pire moment !

L’ASSE vit un début d’automne bien morose. Battus lourdement à Annecy (4-0), les Verts voient leurs certitudes s’effriter à mesure que la course à la montée s’intensifie. Trois défaites en quatre matchs, et voilà les Stéphanois sous pression.

L’ASSE s’effondre à Annecy

La claque reçue en Haute-Savoie restera dans les mémoires. Rapidement menés au score, les hommes d’Eirik Horneland ont vu leur soirée virer au cauchemar après l’expulsion d’Igor Miladinovic, auteur d’une semelle grossière et dangereuse. Réduits à dix, les Verts ont sombré mentalement et physiquement, incapables de réagir face à une équipe d’Annecy décomplexée.

Lire aussi : ASSE humiliée à Annecy : la gifle de trop !

Le 4-0 final reflète une réalité inquiétante : l’ASSE n’a plus la même intensité, ni la même confiance. Le collectif paraît usé, sans ressort, et certains cadres donnent le sentiment d’avoir perdu la flamme. Un scénario qui rappelle les heures sombres de la saison passée, quand la montée semblait déjà leur échapper.

Un classement trompeur pour Saint-Etienne

Avec 20 points, l’ASSE reste quatrième, mais cette place flatte davantage qu’elle ne rassure. Trois défaites sur les quatre dernières rencontres, c’est un rythme d’équipe de milieu de tableau. Pendant que Troyes, Red Star et Pau continuent d’avancer, les Stéphanois reculent à vue d’œil.

À voir

Mercato OM : Endrick, le Real Madrid répond à Marseille !

Lire aussi : ASSE : Horneland fait de terribles aveux après Annecy

Le potentiel est là (la différence de buts positive (+4) le prouve) mais la régularité fait cruellement défaut. Les supporters commencent à s’impatienter, conscients qu’en Ligue 2, la moindre série négative coûte cher.

Une réaction urgente avant la trêve

Le staff stéphanois n’a plus le choix : il faut réagir, et vite. Les prochains matchs s’annoncent déterminants pour ne pas décrocher du peloton de tête. Retrouver l’efficacité offensive, resserrer les rangs et ranimer la flamme, voilà le triple défi qui attend Horneland et ses hommes. Rien n’est perdu, mais il faut rallumer la lumière. Une victoire, juste une, pourrait suffire à tout relancer. Et si le Chaudron retrouve son feu, alors oui, Sainté peut encore rêver.