PSG : La surprise de Luis Enrique avant le Bayern Munich !

Luis Enrique, à l’approche du choc tant attendu face au Bayern Munich en Ligue des Champions, prépare une petite révolution dans son onze de départ. Le technicien espagnol, toujours imprévisible, pourrait réserver une surprise de taille pour ce duel de prestige au Parc des Princes.

Un PSG presque au complet avant le choc face au Bayern

Enfin, les sourires sont de retour à Paris. Longtemps amputé de plusieurs cadres, le PSG retrouve peu à peu la totalité de son effectif. Luis Enrique peut souffler : Fabian Ruiz et João Neves, les deux derniers blessés, devraient réintégrer le groupe dès le déplacement à Lorient. De quoi offrir au coach une palette tactique élargie avant le rendez-vous européen de novembre.

Lire aussi : PSG : Luis Enrique reçoit une double bonne nouvelle !

Avec une dynamique retrouvée et un collectif plus soudé, les Parisiens abordent ce choc avec confiance. Mais au-delà des stars, c’est bien un jeune homme de 19 ans qui cristallise toutes les attentions.

Zaïre-Emery, la nouvelle arme fatale de Luis Enrique

Warren Zaïre-Emery a conquis le cœur de son entraîneur. Moteur du jeu, infatigable à la récupération, il incarne cette jeunesse dorée qui donne un nouveau souffle au PSG. Luis Enrique, séduit par sa maturité, envisage sérieusement de l’aligner d’entrée contre le Bayern Munich.

À voir

Ligue 2 : L’ASSE craque au pire moment !

Lire aussi : PSG : Le Paris SG tient son nouveau patron, il est injouable !

Et pourquoi pas ? Le milieu parisien, déjà décisif en Ligue des Champions, apporte une énergie rare et une lucidité étonnante pour son âge. Face à la machine bavaroise, ce serait un pari audacieux… mais terriblement Luis Enrique.