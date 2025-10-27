Mercato OM : Un super crack espagnol proche de signer !

La direction de l’OM négocie un deal en Espagne pour le prochain mercato hivernal. Un accord est proche entre les différentes parties.

Mercato OM : Dani Ceballos attendu à Marseille cet hiver ?

L’OM alterne les bons et mauvais résultats. Les hommes de Roberto De Zerbi sont tombés face au Sporting en Ligue des Champions et contre le RC Lens en Ligue 1. Cela montre que l’équipe a besoin de renforts. Les pensionnaires du stade Vélodrome sont chauds pour accueillir un crack du Real Madrid. Il s’agit de Dani Ceballos.

Le milieu espagnol, 29 ans, manque de temps de jeu à Madrid cette saison. Huit apparitions, à peine 327 minutes. Trop peu pour un joueur de sa qualité. Sous contrat jusqu’en 2027, il aurait reçu un feu vert pour partir dès janvier. L’OM serait prêt à passer à l’action. Les dirigeants marseillais lui avaient déjà fait des yeux doux lors du dernier mercato estival, sans succès. Mais ils n’ont pas oublié la piste.

Les négociations avanceraient bien. Selon Fichajes, le Real aurait déjà fixé ses conditions. L’OM devra lâcher 7,5 millions d’euros, plus 500 000 euros de bonus. La Casa Blanca négocie également un pourcentage à la revente, estimé à 5 %. Il faut donner que pour le moment, Dani Ceballos n’a pas encore donné son feu vert pour poser ses valises à Marseille.