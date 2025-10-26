Classement Ligue 1 : Chute de l’OM, le RC Lens assumera !

Le leader de Ligue 1 n’est plus l’OM depuis sa rencontre avec le RC Lens, dans le cadre de la 9e journée. Le club phocéen ne devrait plus retrouver sa place de premier au classement du championnat français, la faute aux Lensois, désormais mêlés à la course pour les premières places.

La victoire 2-1 de Lens contre l’OM n’était pas un accident

En recevant l’OM, le Racing Club de Lens n’avançait pas en victime résignée. Le onze Sang et Or avait bien l’intention de piéger l’ex-leader du championnat à qui il rêve depuis longtemps de ravir la place de 1er. À défaut de se hisser sur le trône, le RCL s’est invité sur le podium, à la deuxième place, juste après l’ogre PSG grâce à son succès 2-1 à Bollaert contre l’OM.

Quel objectif du RC Lens cette saison ?

Ce qui passe pour un accident de parcours de l’Olympique de Marseille n’en est pas un. La victoire obtenue par le RC Lens est le résultat d’un coup préparé minutieusement de longue date. Et cette rapide montée des Sang et Or n’est pas un objectif provisoire, c’est l’objectif du club cette saison : finir dans les premiers.

Pierre Sage dévoile les ambitions du RCL

L’entraîneur lensois ne cache pas ses objectifs. Son idée était bien de faire chuter l’Olympique de Marseille mais aussi de figurer longtemps dans le top du classement. En ce qui concerne les ambitions fixées en objectif de la saison, Pierre Sage a confié :

« On leur a demandé (aux joueurs, ndlr) d’être ambitieux. Ils l’ont assumé au quotidien. Je suis très content de ça. Ça veut dire qu’ils ont conscience de leur niveau, individuellement et collectivement. Ça nous permet de faire la saison qu’on est capables de faire. »

Le RCL a-t-il les épaules pour porter de telles ambitions ? Son manager général pense que oui, car pour lui, le « plus important n’est pas de surperformer ou de sous-performer, c’est d’être l’équipe qu’on doit être et de l’assumer.»

Lens compte bien assumer

« Si, en plus, on arrive à progresser, l’ambition montera et on assumera ce nouveau statut » du petit poucet prêt à dégommer les grands pour démeureur dans le top du championnat. Marseille est prevenu, un nouveau client s’est bien ajouté à la bataille pour le titre.

