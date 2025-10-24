Mercato PSG : Beraldo remplacé par un crack du FC Nantes ?

Alors que Lucas Beraldo ne donne pas entière satisfaction à Luis Enrique, le PSG serait intéressé par le renfort d’un crack du FC Nantes. Explications.

Après Bradley Barcola et Désiré Doué, le PSG continue de chasser les futurs cracks du football français. D’après les dernières informations du site Sport, le Champion de Ligue 1 en titre lorgnerait sérieusement Tylel Tati, le nouveau chouchou du FC Nantes, déjà surveillé par le FC Barcelone. À seulement 17 ans, le défenseur central des Canaris vient de signer son premier contrat pro, mais son talent affole déjà les recruteurs européens.

Interrogé par le journal Le Parisien, le père du joueur a notamment déclaré : « Paris le suivait depuis les U11, il avait même disputé un tournoi à Barcelone avec eux. » Avec un Lucas Beraldo, qui peine à convaincre le staff du PSG, Luis Campos anticipe déjà l’avenir. Surtout que l’international brésilien de 21 ans pourrait faire ses valises cet hiver.

Le journal espagnol assure donc que le conseiller sportif du PSG pourrait passer à l’action lors du prochain mercato de janvier pour recruter Tylel Tati. D’autant que le prix demandé par Waldemar Kita, le président du FC Nantes, serait jugé raisonnable par le club parisien, ce qui pourrait faciliter un transfert dans les prochains mois.

Tylel Tati incarne parfaitement le profil recherché : un défenseur jeune, prometteur, gaucher, capable d’évoluer en défense centrale et de proposer une alternative crédible aux titulaires actuels. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le natif de Champigny-sur-Marne est évalué à 6 millions d’euros sur Transfermarkt. Selon des sources proches du dossier, le Paris Saint-Germain pourrait boucler cette opération pour un montant compris entre 15 et 20 millions d’euros. Affaire à suivre…