FC Nantes : Luis Castro fait une promesse folle au FCN !

Soulagement pour Luis Castro après la victoire du FC Nantes face au Paris FC en Ligue 1. Le technicien nantais promet du lourd pour les prochains chocs.

FC Nantes vs Paris FC : Luis Castro secoue son vestiaire après la victoire !

C’est l’euphorie au FC Nantes. Les Canaris ont battu le Paris FC (2-1) en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 et montent provisoirement au classement. C’est leur deuxième victoire cette saison. Muet depuis le début de la saison, Matthis Abline a enfin trouvé le chemin des filets. Le crack français a inscrit le but de la victoire à la 38e minute.

Le tecticien du FC Nantes, Luis Castro a encensé ses joueurs. Ils ont livré des performances XXL pour glaner les trois points. « Je suis fier des joueurs, de tout ce qu’ils ont fait ce soir, de leur travail collectif. J’ai vu une vraie équipe quand nos joueurs avaient le ballon et après, en seconde période, ils ont donné leur vie pour le maillot. En seconde période, on savait qu’ils allaient prendre des risques mais qu’ils allaient laisser des espaces. », a-t-il dit après la rencontre.

Cette victoire permet au FC Nantes de respirer. Le club s’enfonçait déjà dans la crise de résultats et cherchait des solutions pour renverser la tendance. Pour Castro, c’est le déclic. Les Canaris vont enchaîner des victoires lors des prochaines échéances. « Chaque victoire est très importante. Le championnat de France est très dur, chaque point est difficile à arracher, alors quand tu en prends trois d’un coup… Cette victoire va faire beaucoup de bien car c’est toujours plus facile pour enchaîner derrière. Après, il ne faut pas prendre la grosse tête, le prochain match débutera à 0-0, il faudra être concentré. Mais oui, on avait besoin de ces trois points. », a ajouté le Portugais.

Le prochain rendez-vous est contre l’AS Monaco.