OL : les nouvelles tombent pour Malick Fofana

Le crack belge de l’OL, Malick Fofana a contracté une grave blessure lors du choc face au RC Strasbourg. Le verdict est tombé.

OL : Malick Fofana blessé !

L’OL a battu le RC Strasbourg (2-1) mais a perdu des plumes. Sorti sur civière dimanche, Malick Fofana a inquiété tout le Groupama Stadium. Ce lundi, les premières nouvelles sont enfin tombées. Selon RMC Sport, le jeune crack belge souffrirait d’une entorse à la cheville, sans fracture. L’indisponibilité du joueur devrait s’étendre sur plusieurs semaines.

Tout est parti d’un tacle d’Ismaël Doukouré. Fofana s’écroule, ne se relève pas. Après consultation de la VAR, le défenseur strasbourgeois est logiquement expulsé à la 67e minute. À ce moment-là, le score est de 1-1, avec un but de Joaquín Panichelli et un contre son camp de Doukouré. En toute fin de match, Afonso Moreira délivre l’OL d’une superbe frappe. Il était entré après la sortie du Belge.

Mercredi, Lyon affrontera le Paris FC. Fofana, lui, ne sera sans doute pas du voyage. Même si les nouvelles sont plutôt bonnes, un retour immédiat paraît exclu. L’OL préfère attendre avant d’envisager son retour sur les pelouses de Ligue 1. C’est un coup dur pour les Gones. L’Olympique Lyonnais manque de buteur et perd encore l’un de ses atouts offensifs.