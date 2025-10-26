Mercato : L’OL prépare un transfert historique cet hiver !

Actuellement sixième de Ligue 1 après huit matches, l’OL pourrait réaliser un transfert historique lors du prochain mercato hivernal. Explications.

Mercato : L’OL augmente le prix de vente de Malick Fofana

Malick Fofana continue de faire tourner les têtes en Angleterre. Lors du dernier mercato estival, l’ailier de 20 ans a refusé d’aller à Everton, jugeant le club anglais pas à la hauteur de ses ambitions, et l’Olympique Lyonnais a accepté, mais la donne aurait changé depuis. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international belge, recruté pour 19,5 millions d’euros en janvier 2024, pourrait obtenir un bon de sortie dès cet hiver.

D’après les informations du site The Hard Tackle, le protégé de Paulo Fonseca serait toujours sur les tablettes de Chelsea, Liverpool et Manchester United. Avec une telle concurrence, l’Olympique Lyonnais réclamerait désormais un montant plus élevé que les 40 millions d’euros annoncés l’été passé.

« Les dirigeants de l’OL réclament maintenant 57 millions d’euros pour commencer à négocier le transfert », rapporte le média anglais. Une inflation justifiée par l’intérêt massif des clubs anglais et par l’âge prometteur de Malick Fofana. Aux dernières nouvelles, un cador de Serie A serait prêt à passer à l’action dès l’ouverture du marché de janvier.

L’AC Milan prêt à casser sa tirelire pour Malick Fofana ?

Arrivé à l’été 2019 en provenance du LOSC contre un chèque de 49,5 millions d’euros, Rafael Leao pourrait être en train de disputer sa dernière saison sous les couleurs de l’AC Milan. Contraint de réaliser une grosse vente pour équilibrer ses comptes, le club italien songerait notamment à sacrifier l’attaquant portugais lors du prochain mercato estival.

D’après la presse italienne, une « offre folle » de 100 millions d’euros de Manchester United serait d’ores et déjà dans les tuyaux pour le joueur de 26 ans, dont le contrat court encore jusqu’en 2028. Et selon les informations de Bolognasportnews, les Rossonneri feraient de Malick Fofana leur cible numéro 1 pour remplacer Rafael Leao.

Toujours selon la source transalpine, le club lombard serait disposé à dépenser la moitié du prix de vente de Leao afin de convaincre les dirigeants de l’Olympique Lyonnais de laisser filer Fofana. Autrement dit, l’AC Milan envisagerait de miser 50 millions d’euros pour recruter le prodige belge.