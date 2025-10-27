Mercato PSG : Luis Campos accélère pour ce buteur allemand !

Le PSG tombe sous le charme d’un jeune ailier du FC Cologne en vue du prochain mercato hivernal. D’autres cadors européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato PSG : Luis Campos fonce sur Saïd El Mala !

La direction du PSG vise certains jeunes joueurs talentueux à quelques mois du mercato hivernal. Le tacticien parisien, Luis Enrique se dit satisfait de son effectif, mais la direction reste ouverte à un renfort offensif. Le nom d’une pépite allemande circule dans les bureaux du Camp des Loges. Déjà évoqué par Bild, l’intérêt parisien pour le jeune ailier du FC Cologne Saïd El Mala a été confirmé par une autre source allemande.

L’international allemand U19 s’impose peu à peu en Bundesliga. Selon Sport1, le PSG fait partie des clubs ayant récemment contacté l’entourage du joueur. Dans la course figurent aussi Dortmund, le Bayern, Chelsea, Manchester City et Manchester United. Une concurrence féroce pour le jeune homme. Les dirigeants de Cologne seraient ouverts à un départ de Saïd El Mala si un club dégaine une offre alléchante.

Saïd El Mala fait trembler les filets en Allemagne cette saison. Il compte déjà trois buts et deux passes décisives cette saison. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos envisage de vite passer à l’action pour s’offrir cette prolifique gâchette offensive. La valeur marchande du crack allemand est estimée à 18 millions d’euros par Transfertmarkt.