Mercato PSG : L’agent de Julian Alvarez lâche un indice !

Soucieux d’attirer un nouveau talent en attaque cet hiver, Luis Enrique, coach du PSG, serait fan du profil de Julian Alvarez qui ne serait pas à son aise à l’Atlético Madrid. L’agent du joueur de 25 ans a fait le point sur sa situation.

Mercato : Le PSG à la lutte avec le Barça pour Julian Alvarez

Assez discret lors du dernier mercato estival avec seulement trois recrues, dont les gardiens Renato Marin et Lucas Chevalier, ainsi que le défenseur central Ilya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain voudrait profiter de la prochaine fenêtre de recrutement de l’hiver pour optimiser son effectif avec deux arrivées dans le viseur.

Selon plusieurs sources proches du club de la capitale, Luis Enrique viserait ainsi un milieu de terrain récupérateur avec une dimension physique plus importante que ses joueurs actuels et profiter des opportunités de marché pour s’offrir un avant-centre capable d’apporter une plus-value au groupe.

À voir

Mercato : Le PSG prépare bien un coup au FC Nantes cet hiver

Lisez aussi : Mercato PSG : Julian Alvarez au Paris SG ? C’est validé à 100%

D’après le journal Sport, le FC Barcelone serait également intéressé par l’ancien attaquant de Manchester City. Pas vraiment à son aise depuis son arrivée, l’international argentin aimerait quitter l’Atlético dès cet hiver afin de rejoindre un club capable de lui faire gagner des titres.

Face à la volonté affichée de Julian Alvarez, les dirigeants madrilènes seraient prêts à lui délivrer un bon de sortie à condition de recevoir une offre d’un montant compris entre 130 et 150 millions d’euros. Des chiffres qui freineraient pour le moment les ardeurs parisiennes et barcelonaises. Sauf que selon l’entourage du joueur, il n’en est absolument rien.

Julian Alvarez n’a pas demandé à partir

Recruté en août 2024 pour 75 millions d’euros, Julian Alvarez est lié à l’Atlético Madrid jusqu’au 30 juin 2030. Un si long contrat qui place forcément le club espagnol en position de force dans les négociations concernant une éventuelle opération.

À voir

OM : Benatia et De Zerbi refusent de parler de crise après la double défaite face au Sporting et à Lens

Mais s’il était annoncé vers le FC Barcelone ou le PSG en raison d’un prétendu malaise chez les Colchoneros, le compatriote de Lionel Messi assure se sentir parfaitement heureux sous les ordres de l’entraîneur argentin Diego Simeone.

Interrogé par Calciomercato, son agent Fernando Hidalgo a ainsi balayé toutes ces rumeurs évoquant son possible transfert cet hiver en lançant : « rien de ce qui a été écrit n’est vrai, ce ne sont que des spéculations fantaisistes. »

Lisez aussi : Mercato : Julian Alvarez veut quitter l’Atlético pour le PSG

À voir

OL : Fonseca annonce le ton pour la réception de Strasbourg

D’ailleurs, aux dernières nouvelles, la direction de l’Atlético Madrid souhaiterait déjà revoir les conditions salariales de Julian Alvarez pour récompenser son importance croissante dans l’effectif depuis sa signature. Le Paris Saint-Germain sait donc désormais à quoi s’en tenir dans ce dossier.