L’ASSE tremble : Une lourde sanction de la LFP plane !

L’ASSE a sombré ce samedi soir face à Annecy (4-0). Et le geste non maitrisé du jeune milieu Igor Miladinovic risque de lui coûter très cher. Son calvaire ne fait que commencer.

ASSE : Igor Miladinovic sous la menace d’une sanction plus lourde

L’AS Saint-Étienne a connu un week-end désastreux. Les hommes d’Eirik Horneland se sont incliné lourdement (4-0) à Annecy dans un contexte déjà tendu par une crise institutionnelle. Ce désastre sportif a été accentué par l’expulsion précoce d’Igor Miladinovic, compliquant d’entrée de jeu la tâche des Verts.

Le milieu de terrain serbe a écopé un carton rouge direct à la 13e minute de jeu pour une semelle jugée très dangereuse. Elle était portée sur le tibia d’un adversaire. Ce geste non maîtrisé a plombé l’ASSE, l’arbitre l’ayant exclu immédiatement pour faute grossière.

Notons que ce n’est malheureusement pas le premier écart disciplinaire pour Igor Miladinovic. En mars dernier, le joueur de 22 ans avait déjà été expulsé avec l’équipe réserve en National 3. Après seulement quatorze secondes de jeu, il avait été sanctionné pour une intervention similaire. Trois matchs de suspension ferme lui avaient été infligés.

La Commission de Discipline de la LFP devra vite trancher

Ce précédent pourrait peser lourd devant la Commission de Discipline de la LFP. Une « faute grossière » est passible de trois à quatre matchs de suspension. Avec la répétition des faits, Igor Miladinovic risque une sanction plus lourde. Quatre matchs d’absence si la commission retient le caractère de récidive.

Quoi qu’il en soit, cette exclusion qui arrive au mauvais moment pour le milieu de terrain. Celui-ci espérait se faire une place dans le onze professionnel de l’ASSE. Cette absence forcée l’oblige à patienter encore plus.