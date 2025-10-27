FC Nantes : Trois forfaits confirmés avant l’AS Monaco !

Après le succès face au Paris FC, le FC Nantes va défier l’AS Monaco en Ligue 1. Le technicien nantais, Luis Castro devra composer sans trois joueurs.

FC Nantes : Trois absents avant le choc contre l’AS Monaco !

La Beaujoire sera bouillant ce mercredi. Le FC Nantes reçoit l’AS Monaco pour la 10ᵉ journée de Ligue 1. Deux dynamiques opposées. Les Canaris cherchent à fuir la zone rouge, les Monégasques visent le podium. Le début de saison reste compliqué pour Nantes. Deux victoires seulement, et un jeu qui peine à décoller sous les ordres de Luis Castro.

L’attaque reste le principal problème. Aucun buteur nantais n’a dépassé la barre des deux réalisations. Trop peu pour espérer grimper au classement. Et les absences s’accumulent. Au milieu, Francis Coquelin et Johann Lepenant manquent encore à l’appel. Sur l’aile, Lahdo, blessé à l’épaule depuis la trêve, reste indisponible.

Face à l’AS Monaco, les Canaris pourraient souffrir. Luis Castro secoue son vestiaire pour livrer une performance de haut niveau. « Chaque victoire est très importante. Le championnat de France est très dur, chaque point est difficile à arracher, alors quand tu en prends trois d’un coup… Cette victoire va faire beaucoup de bien car c’est toujours plus facile pour enchaîner derrière. Après, il ne faut pas prendre la grosse tête, le prochain match débutera à 0-0, il faudra être concentré. Mais oui, on avait besoin de ces trois points. », a-t-il dit après la victoire face au Paris FC.

