Mercato OM : Un prétendant inattendu arrive pour Greenwood

En pleine forme à l’OM, Mason Greenwood attire les convoitises. En plus du FC Barcelone et Tottenham, un nouveau prétendant s’immisce dans le dossier.

Mercato : Greenwood brille à l’OM, l’Inter Milan s’invite dans la bataille

Mason Greenwood réalise une deuxième saison intéressante à Marseille. L’ailier droit anglais a encore marqué ce samedi lors de la défaite de l’OM face au RC Lens (2-1). Il porte son total à 8 buts en 12 apparitions. Ses performances attirent logiquement l’attention de cadors européens.

La presse anglaise révélait récemment un intérêt du FC Barcelone. Les Blaugrana auraient même dépêché des recruteurs pour observer Mason Greenwood à plusieurs reprises cette saison. Ils envisageraient de passer à l’offensive dès l’ouverture du mercato d’été.

Ce n’est pas tout ! En plus de Tottenham et West Ham, un nouveau prétendant, et non des moindres, s’invite dans la danse. TEAMtalk le confirme, l’Inter Milan surveille de très près le leader offensif de l’OM.

Un gros chèque pour son transfert

Les Nerazzurri entretiennent de bonnes relations avec les Olympiens depuis le transfert de Luis Henrique. Cela devrait faciliter les échanges entre les deux écuries. Toutefois, cette mission s’avère très compliquée. Les clubs intéressants devront mettre une grosse somme en vue de recruter Mason Greenwood.

Les dirigeants de l’OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia, n’ont pas l’intention de céder leur atout offensif. À condition de recevoir une offre difficile à refuser. Un montant de plus de 80 millions d’euros est évoqué. L’Inter Milan et les autres courtisans sont prévenus.